Rodolffo é eliminado com 50,48% após polêmica de racismo

Rodolffo foi eliminado do BBB 21 (TV Globo) com 50,48% dos votos. Em um paredão acirradíssimo, o brother disputou a berlinda contra Gil, que recebeu 5,43%, e Caio que teve 44,09% dos votos do público.

No discurso de eliminação, o apresentador Tiago Leifert disse: "É impossível acertar tudo aí no 'Big Brother Brasil', é muito raro não dá. Cometer erros no Big por mais doa e vocês fujam, é fundamental, é o que nos faz ir pra frente. Tem dois tipos de erro, aquele que é sem querer e aquele que é proposital e você até se arrepende depois. O público do BBB perdoa? O público do 'BBB' perdoa sim. Tem algumas coisas que não podem ficar sem resposta, mas os erros que são digeridos, o público perdoa sim. Voltar do paredão é uma chance pra errar mas pra cometer erros novos e não cometer os erros de sempre".

Rodolffo se envolveu em uma polêmica ao ser acusado de racismo por comparar o cabelo de João com a peruca do monstro, que era de um homem das cavernas.