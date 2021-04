Arthur diz que vai tirar satisfações com Carla Diaz sobre conversa com Fiuk

Sem saber que Carla Diaz não parece nada interessada em seguir com o relacionamento após ser eliminada do BBB 21 e saber de tudo o que rolou no programa, Arthur disse nesta terça-feira (6) que pretende saber da atriz sobre a conversa com Fiuk, revelada pelo cantor no Jogo da Discórdia.

"Ele falou que a Carla foi perguntar pra ele se podia confiar em mim. Véi, e se ela realmente falou isso, véi...", disse o brother para Caio e Rodolffo.

"Se minha mulher perguntasse isso pros outros um dia, eu ia dar na cara também. Cê tá doido, nunca perguntei isso dela, nunca desconfiei de nada disso", disparou Caio em resposta.

“Já sei qual vai ser o tema da minha primeira conversa com a Carla, porque se foi isso mesmo, vai ser a primeira e a última, certeza, me conheço”, continuou o crossfiteiro.

“Eu tenho todos os defeitos do mundo, agora mau-caráter e vagabundo eu não sou não, muito pelo contrário”, disse.

O brother foi um dos destaques no Jogo da Discórdia da segunda-feira (5), quando chamou Fiuk de “c*zão” e levantou para ‘peitar’ o filho de Fábio Jr., que momentos antes criticou o brother citando as desconfianças que Carla Diaz tinha sobre ele.

Preocupado com a rejeição

Arthur desabafou também mais cedo sobre estar com vontade de estar no paredão. "Se tô sendo odiado aqui dentro, imagina lá fora", disse ele. [quero ir] Pra saber mesmo, se tô tão errado..parece que sou o único da historia do 'BBB' que xingou alguém aqui.".