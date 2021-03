Juliette, Rodolffo e Sarah formam paredão após votação surpreendente no BBB

Juliette, Rodolffo e Sarah se enfrentam no 9º paredão do BBB21 e o clima esquentou depois que o apresentador Tiago Leifert anunciou que a votação seria aberta.

O líder Arthur indicou Juliette. "Fiquei bastante surpreso com a forma como me tornei primeira opção de uma pessoa. De tanto tomar a gente precisa se defender", disse o instrutor de crossfit ao justificar sua escolha. No contragolpe, Juliette puxou Rodolffo. O mais votado pela casa também teria o poder do contragolpe. Sarah recebeu 5 votos e indicou Thaís.

Na prova bate e volta, Thaís levou a melhor e se livrou da berlinda.

A Realidade: Gilberto e Sarah tramaram tanto contra o Rodolffo que agora estão colhendo os frutos



Juliette e Rodolffo/É AGORA/#BBBB21/Meu deus o Gil/que sabor/Olha o Gil/Deus Gil/Boa Juliette/Thais pic.twitter.com/05OekVrj85 — Luan Lopes (@_luanrlopees_) March 29, 2021

A votação ao vivo teve treta! Sarah e Gilberto ficaram indignados por Rodolffo dizer que foi traído por eles na semana passada, quando Gil era líder e indicou o sertanejo. Rodolffo indicou Sarah ao paredão, mas afirmou que Gil deu uma "facada nas costas" ao indicá-lo como líder no último paredão.

Gilberto não gostou do que ouviu e disse irritado: "Eu voto no Rodolffo. Eu quero dizer que aqui não tem traição nenhuma, é o jogo. No início do jogo ele quis em tirar daqui. Eu vou falar mesmo. No início, ele falou na minha cara que poderia me tirar. Aconteceu uma situação, poderia ter conversado pra ter resolvido, sim. Acho que falar a palavra traição é muito forte. Eu assumo meus BOs, bato no peito, votei mesmo e a partir de agora, se precisar votar de novo eu voto de novo".

GIL JANTANDO O HOMOFÓBICO AIIIIII QUE DELÍCIA



Gilberto | É AGORA | Instagram da Juliette | meu deus o Gil | olha o Gil | #bbb21 #BBBB21 pic.twitter.com/HPuoge6HlT — (@eu_denissilva) March 29, 2021

Já Sarah falou para Rodolffo que vai pedir para que o público tire ele do jogo: "Do fundo do meu coração, quero que você saia desse programa (...) jogar no meu rabo o que você fez várias vezes aqui".