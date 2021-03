Tiago Leifert vibra com tretas após formação do paredão; veja vídeo

O apresentador Tiago Leifert postou stories em seu Instagram, neste domingo (28), depois da formação do paredão no BBB21. Ele começou falando sobre as mensagens do público falando que ele gostava de fogo no parquinho e em seguida, ele vibrou com as discussões que rolaram durante o pragrama.

"Tô recebendo muitas mensagens de pessoas dizendo que: ah o Tiago ficou feliz com as tretas e tal, com as discussões'. Eu queria dizer é que eu fiquei muito feliz, não foi pouco não, foi muito. Fogo no parquinho, assim que é bom, fogo no parquinho. Eu não gosto de gente em cima do muro, ensabonetando, eu gosto de fogo no parque!"