Juliette dá no olho de Caio e brother se revolta por trás: ‘vou meter voto’

Abalado pela volta de Carla do paredão falso, Caio acabou se irritando com Juliette por não gostar do que ouviu da sister nesta quinta-feira.

O assunto no quaro era a preocupação de Sarah e Gil com o cancelamento e com possíveis ataques do público por eles terem falado mal de Carla. Juliette aconselhou: “Gente, todo mundo comete erros. A questão é como você lida com ele, porque erro todo mundo…”, disse, sendo interrompida por Caio:

A forma como o caio fala com a juliette me da raiva, ele de tds é o que menos gosta dela, ele n suporta ela. Imagina qd sair e ver q ela era justamente a pessoa q ele deveria babar #bbb21 pic.twitter.com/jtHvy23cL2 — CLARA (@sgthanyou) March 12, 2021

“Cê vai explicar pro Brasil parar de te xingar, de te acusar?”, disse Caio, já irritado. “Quem ter certeza de que isso tá acontecendo?”, falou Juliette. “O Brasil hoje… cê num viu o tanto de coisa a toa que o Brasil cancela os outros por coisa nada a ver?”, perguntou Caio. “Mas isso aí o risco do, a gente já sabia desde que entrou aqui, qualquer palavra errada tinha o risco do cancelamento. Isso a gente já sabia”, afirmou Juliette.

caio falando que não aguenta mais a juliette, que ela só está onde convém e que o voto dele é nela pic.twitter.com/icx0jm4I9P — carol (@caroIiser) March 12, 2021

Caio se mostrou irritado com a sister na resposta, e quando ela saiu do quarto, desabafou com Sarah e Gil: “Agora quando ela tiver perto vocês não precisam nem esperar eu continuar a conversa porque eu não quero conversa não, e se brincar, eu vou meter um voto é nela. Tô cansado dessa [inaudível]”. “Calma Caio”, pediu Sarah.

"Só tá onde convém, só tá no que tá bom", finalizou o fazendeiro.