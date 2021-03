Tiago Leifert revela como será dinâmica da formação do paredão no BBB21

O paredão terá um esquema inédito: "Acho que a gente nunca fez", garantiu Tiago. Serão quatro indicados ao paredão, no entanto, a berlinda será disputada por três participantes porque um deles voltará na prova bate e volta. O paredão será formado pelo indicado do líder e os três mais indicados pela casa.

A atriz Carla Diaz voltou do paredão falso nesta quinta-feira (11) e já bagunçou o jogo dos brothers. O apresentador Tiago Leifert revelou durante a exibição do programa que a formação do paredão desta semana tem novidades.

