Carla Diaz se diz ‘horrorizada’ com Rodolffo e 'chocada' com Viih Tube

Carla Diaz decidiu não expor todas as informações que conseguiu coletar no paredão falso, mas desabafou com os amigos João e Camilla sobre algumas coisas que mais a marcaram assistindo aos brothers no quarto secreto.

A atriz disse que ficou chocada com Viih Tube que diz uma coisa na frente de alguns em seguida fala outra completamente diferente por trás. Ela citou quando a youtuber minimizou os erros de Carla na frente de João e Camilla, e em seguida foi falar mal da atriz para Arthur.

Outra pessoa que deixou uma péssima impressão na atriz foi Rodolffo. "O jeito que ele falou no quarto do líder... Tava ele, Gil, Sarah e Caio. Eu fiquei horrorizada com a conversa. Sobre mim, sobre jogo sobre tudo... Numa agressividade".

Carla também comentou sobre Juliette: "Me surpreendeu positivamente. Ela é de verdade, o que estão fazendo com ela, foi o que fizeram comigo (...) Tá todo mundo rejeitando a Juliette. Só porque ela tem um jeito sincero de ser".