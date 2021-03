Jogo da discórdia causa climão no BBB21; veja vídeos

O jogo da discórdia causou climão na noite desta segunda-feira (29) no BBB21. Na dinâmica, os brothers tinham que fingir que o reality era uma rede social e precisavam bloquear algum participante e definir quem consideravam o caça likes da casa.

A dinâmica começou com os emparedados da semana, Juliette, Rodolffo e Sarah. O "placar" final dos que mais receberam plaquinhas, ficou: Juliette com 7 placas, 3 de bloqueada e 4 de caça likes, Rodolffo com 5 placas de bloqueado e Sarah com 3 placas de bloqueada.

Arthur, o líder da semana, foi um dos participantes que deu a plaquinha de bloqueado para Juliette.

Juliette faz referência a "thank u, next" debochando do bananão Arthur no jogo da discórdia do #BBB21!

Juliette Dando Block na Sarah e Caça Like no Gil.

Gil deu a placa de caça likes para a advogada e justificou dizendo que ela se vitimiza e quer ser a protagonista de todas as situações dentro do confinamento. Ele também debochou do choro de Juliette: "Tu nem seca suas lágrimas quando chora". Juliette rebateu: "Eu não seco porque sou maquiadora e se secar borra".

Gilberto expôs sua justificativa sobre Juliette não secar as lágrimas e ela rebateu: "Eu não seco pq sou maquiadora e se seca..."

Ainda durante o jogo, a influencer Camilla de Lucas deu a placa de bloqueado para Rodolffo, mas não conseguiu completar sua justificativa porque foi interrompida por Sarah, que também está no paredão e foi votada pelo sertanejo, que era seu amigo minutos antes da votação.