BBB21: Juliette revela 'ficada' com ator Thiago Rodrigues

"Ele não sabia nem meu nome. Só me beijou", disse. Logo, Thaís desvendou o mistério. "Sei. É o Thiago Rodrigues", apontou. "Meu Deus, que vergonha. O menino não vai nem se lembrar da minha cara", lamentou Juliette para as colegas de reality.

Durante uma conversa com Pocah, Thaís e Camilla, a paraibana Juliette revelou que já ficou com o ator Thiago Rodrigues no Carnaval. Ela não lembrava o nome do ator e disse que teriam se beijado durante a folia e que ele havia feito "Malhação" como par de Betina, personagem de Fernanda Vasconcellos.

