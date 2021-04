Gilberto e Fiuk planejam indicar Viih ao paredão: ‘Tem que ser ela de cara’

“Ela não pode ganhar o líder, senão a gente se lasca. João, Camilla, Juliette não votam [em nós]. Somos em oito. Nem eu, nem tu, vota na gente, obviamente. [...] Um vai ser eliminado amanhã, ou seja, só Viih que é perigo de líder pra gente. Independente de quem sair, a Viih não pode ganhar o líder. A Viih não tem voto nem do João, nem da Camilla, nem da Juliette. Se a gente pegar o líder, tem que ser ela de cara, senão a gente toma no rabo”, avaliou o economista.

Durante a festa, Gil e Fiuk planejaram indicar a youtube direto ao paredão já que pela casa ninguém vota nela. “Quem não vota em tu de primeira opção hoje? Quem só vota em tu de primeira opção hoje? Só Viih. Ela me disse que se ela ganha o líder, ela não coloca nem eu nem você, a gente acabou de voltar. O Arthur voltando, ela volta pro critério de não colocar quem acabou de voltar do paredão. [...] Ele voltando, volta a ser tu e eu”, disse.

