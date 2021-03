Gil teme rejeição e Sarah diz que tem certeza que não será eliminada

No gramado da casa do Big Brother Brasil 2021, momentos antes do início do programa ao vivo nesta terça-feira (31) de eliminação, Sarah se mostrou confiante da sua permanência no reality show.

A brasiliense confortou o colega Gil, que está com medo e pressentindo que eles não são queridos pelo público fora do programa."Ai Sarah, eu perdi meu mestrado", lamentou ele, sem saber que foi aprovado com bolsa em PhD na Universidade da Califórnia, nos EUA..

Eu conto ou vocês contam? A poucas horas da eliminação do #BBB21, Sarah está certíssima de que não apenas vai sobreviver ao paredão, como vai chegar à final do reality show: "Eu tenho certeza que eu vou ficar. A única imagem... https://t.co/hRkbmZpZf3 ( Reprodução/@tvglobo) pic.twitter.com/MoozgAF7ou — Hugo Gloss (@HugoGloss) March 31, 2021

"Meu amor você é o favorito deste programa, viu", disse Sarah. A sister repreendeu os pensamentos negativos do pernambucano e se visualizou na final.

“Eu tenho certeza que eu vou ficar, a imagem que eu tenho na minha cabeça é eu neste gramado na final’, afirmou.

“Posso falar que sou filha do presidente do Brasil”



GENTE A SARAH KKKKKKKKKKK #BBB21 pic.twitter.com/jD1TYxRlHL — PEDRAO modo #BBB21 (@Itspedrito) March 31, 2021

As votações seguem no site do Gshow e segundo Tiago Leifert, podem chegar na casa do bilhão, correndo o ‘risco’ de ser o paredão mais votado da história do reality show.