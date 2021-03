Juliette, Sarah ou Rodolffo? Enquetes apontam quem deve sair do BBB21

Quem vai sair no paredão de hoje, dia 30/3, do Big Brother Brasil 2021? E quem deve ser menos votado? Se depender das enquetes, já podemos adiantar qual será o resultado.

Entre Juliette, Sarah e Rodolffo, o resultado parcial da enquete do UOL aponta que Sarah deve sair. A sister tem 69,74% das intenções de voto, seguida de Rodolffo, com 27,25%. Já Juliette é coadjuvante no paredão, com apenas 3,01% dos votos querendo sua saída. Parcial verificado às 21h20 (horário de Manaus) com mais de 889 mil votos.

No Twitter, o perfil 'Parciais da Mãe Dinah', que costuma acertar números próximos dos resultados da votação, também aponta para a eliminação de Sarah, com 69.18% dos votos, Rodolffo com 28.64% e 02.18% para Juliette.

Vale lembrar que a votação que realmente conta para eliminar alguém segue no site do Gshow e só é encerrada durante o programa ao vivo.

Que horas começa o BBB hoje?

Nesta terça-feira de eliminação, dia 31 de março, o Big Brother Brasil vai ao ar na Globo a partir das 22h35 (horário de Brasília), 21h35 no horário de Manaus.