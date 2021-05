Gil promete beijo em Fiuk e cogita ‘arreganhar o furico’ caso vá pra final

Após Tiago Leifert abrir a formação do paredão entre Camilla, Gilberto e Juliette na noite dessa sexta-feira (30), os brothers conversaram na área externa.

“Vai, Brasil. Vai, Brasil. Vota todo mundo. Acho que deve tá tão bravo do povo puxando mutirão na internet... Eu quero prometer abrir minha bunda, arreganhar meu furico”, disse o economista.

“O quê?”, gritou Camilla. “Eu tava quase prometendo arreganhar o meu furico”, contou.

A sister pediu para Gil não prometer tal coisa, pois ela não poderia competir. “Deus me livre. Pelo amor de Deus, não tenho nada pra competir com esse negócio, não. Vou ter que fazer pra competir com isso? Não, pelo amor de Deus”.

Depois, os dois começaram a brincar de cantar com pedidos de votos para irem para a final do reality. “Brasil, não desista de mim. Eu preciso vencer esse paredão. Me ajuda. Ô, eu pedindo voto, Camilla”. A sister também pediu votos para permanecer na casa.

Fiuk se une aos dois e Gilberto promete beijar o cantor. “Giuks, votem que a gente dá um selinho. Eu não tô prometendo pro Fiuk. Deixa eu ficar que eu dou outro selinho nele a força ele querendo ou não. Eu sou expulso em seguida, mas agarro ele e beijo. Giuks todo votado”, disse o pernambucano.