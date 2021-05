Equipe de Juliette decreta voto sobre paredão contra Camilla e Gilberto

A equipe que cuida das redes sociais de Juliette decidiu orientar que os fãs votem para Gilberto sair no último paredão do BBB 21 com Camilla, Ju e Gil. Os dois que restarem no jogo estarão na final junto com Fiuk, que garantiu a vaga em uma prova de resistência.

