Fiuk revela truque para evitar perder prova de resistência por xixi

Vale lembrar que internautas subiram a tag "Fiuk fez xixi", acusando com um vídeo o ator de ter urinado em um dos momentos na prova. Apesar disso, no vídeo não é possível ver nitidamente, apenas que ele tocou nas partes íntimas. Ao chegar na casa, o filho de Fábio Jr chegou a comentar com Camilla que o equipamento de segurança incomodava o saco escrotal.

Juliette contou a Fiuk que percebeu que ele usou a mesma estratégia usada na prova de resistência que venceu Rodolffo no começo do programa.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.