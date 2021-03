Equipe de Sarah diz que sister errou ao fazer piada sobre vítimas da covid

Sarah votou a causar polêmica ao falar sobre as vítimas da covid-19 na noite desse domingo (21).

No quarto, Sarah usou uma máscara e comentou: “Vou entrar assim hoje no ao vivo, isso tá aqui desde o meu primeiro dia e aí eu não tirei (risos) Virou até piada pra gente, porque tem tanto tempo que a gente não usa (...) Pensando nas vítimas do covid”, disse aos risos.

A fala em tom de deboche foi duramente criticada nas redes sociais e a equipe da sister se posicionou: “Estamos aqui para reafirmar nosso posicionamento contra qualquer desrespeito sobre a pandemia. Sarah errou muito em declarações sobre um assunto tão delicado e que afeta tristemente todos nós. Nós, como equipe, acreditamos que aqui fora ela entenderia a gravidade do que estamos vivendo e sabemos que sua atitude também será de se desculpar! Lamentamos as falas e pedimos desculpas a todas as vítimas e familiares! Desta forma, nos comprometemos em alertarmos nossos seguidores constantemente sobre a gravidade da pandemia por aqui”.

Esta é a segunda vez que Sarah polemiza ao falar sobre a pandemia. Na semana passada, ela afirmou que ia para festas durante a quarentena e comentou sobre as mortes: 'Não tô sentindo nada".