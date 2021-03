Carla não descarta relacionamento com Arthur fora do BBB21

Em noite de recordes históricos, Carla Diaz foi eliminada com 44,96% dos votos. No paredão com Fiuk e Rodolffo, que alcançou a marca de quase 3 milhões de votos por minuto, a atriz foi a sétima participante a sair da casa mais vigiada do país. Rodolffo teve 44,45% dos votos e Fiuk, 10,59%.

