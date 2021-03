Carla Diaz flagra conversa escondida na despensa e cai no choro

Carla Diaz estava procurando por Camilla de Lucas nesta sexta-feira (5) quando abriu a porta da despensa e se deparou com a sister junto de Juliette, Sarah, Gil e Viih Tube. Carla estranhou os brothers estarem calados e achou que eles pararam de falar porque ela chegou E em seguida explicaram que estavam falando sobre VIP e Xepa.

oxe o pessoal já tava calado quando Carla entrou na dispensa o drama desnecessário meu pai

#BBB21 pic.twitter.com/uNvshu9BrM — Carminha Sincera (@RainhaCarminha) March 5, 2021

Carla tá chorando porque chegou na despensa e as meninas tavam conversando e quando ela entrou todas mudaram de assunto. pic.twitter.com/CsHBmNawa1 — davi (@garotodoflop) March 5, 2021

pocah: quando passou minha vibe ruim, eu te juro que eu tô muito mais forte e isso vai acontecer com você

carla: amém

pocah: eu tenho certeza, absoluta



pocah tá sendo muito necessária pra carla. pic.twitter.com/Jd9EowxnGs — cabuloso (@ocabulos0) March 5, 2021

A Juliette ja jogou o papo reto pra Carla que não era sobre ela o papo na dispensa #BBB21 pic.twitter.com/6RdfM28FV4 — Marcos Najar (@marcosnajar_) March 5, 2021

Juliette foi conversar com a Carla pra dizer que o que estavam conversando na despensa era sobre monstro e não sobre ela. #BBB21 pic.twitter.com/PJqOzpsjvT — Central Juliette Freire (@centralfreirebr) March 5, 2021

​A situação deixou a atriz bem chateada. Carla desabafou com Pocah e não conteve as lágrimas: “Não estou aguentando mais. Falaram que estavam falando de vip e xepa, mas lá não tinha só vip, a Camilla estava lá. Cara, o que eu fiz, sabe? Eu fiquei lá um tempão e eles ficaram um tempão parados, pararam o assunto”. “Como as pessoas mudam do nada, começam a criar pretexto para ter em quem votar. Eu nunca fiz nada com Sarah, com Juliette, com a Viih..”, afirmou."Tenta relaxar, não dá para saber quem está com você", aconselhou Pocah. "Eu achei que eu sabia", refletiu. Pocah consolou a sister e a encheu de elogios, tentando colocá-la para cima.Apesar de ter ficado chateada com Juliette, a pernambucana sempre que pode defende Carla dos colegas, especialmente de Sarah, que fez da atriz o seu novo alvo. Juliette chamou Carla para conversar depois da situação e se esclareceu com a sister.