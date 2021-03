Sarah do BBB21 perde João Vicente e torcida de famosos por apoiar Bolsonaro

As hashtags “Tchau Sarah” e “Rip Sarah” foram o assunto do Twitter nesta sexta-feira (5) com internautas cancelado a sister por apoiar Bolsonaro.

Famosos que estavam na torcida pela sister como Bruno Gagliasso e João Vicente de Castro voltaram atrás e afirmaram não apoiá-la. No caso de João, que havia dito estar apaixonado pela consultora de Marketing, disse que o “amor acabou”.

“Estrategista do #bbb21 abaixa demais e deixa o bolsonarismo à mostra. Tchau, Sarah. Larguei sua mão”, escreveu a atriz Fernanda Paes Leme.

A ex-bbb Angélica Morango comentou: “Em toda edição tem um plot twist de favoritos. ano passado, por um motivo diferente, foi a Marcela Mcgowan. Eu já tava esperando alguma coisa este ano, só não sabia que seria tão péssima”.

Bruno Gagliasso: “Fábrica de pano fechou kkk”, disse ele, que havia defendido a sister anteriormente.

Marcelo Adnet comparou a sister com a ex-bbb Marcela, que era favorita do BBB20 antes de se relacionar com Daniel no reality. “Sarah é a Marcela da edição. Era favorita mas se envolveu com homem errado”, escreveu.

Felipe Neto comentou: “Sou contra cortar laços só por opinião política. Temos q conviver com a diferença. Agora, se a pessoa gosta de um fascista genocida diretamente responsável por 260 mil mortes, defensor de tortura e ditaduras...

Aí não é ‘opinião política diferente, é desumanidade”, detonou.