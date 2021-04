Caio se revolta e reclama de favoritismo da produção por Fiuk

No Monstro com Gil e Arthur, Caio criticou a produção do BBB 21 após receber a informação no painel de que perde 100 estalecas, e disse que isso não aconteceria com Fiuk, dando a entender que ele é queridinho pela produção.

Caio tomou atenção pq estava de costas, reclamou e tomou estalecada “Se fosse o Fiuk aqui não tinha tomado” hahahahaha Rimos muito perdeu -150 estalecas pic.twitter.com/Vgf46SA7lT — avocadx (@avocadxxx) April 17, 2021

.

A situação começou quando ele virou de costas durante o castigo do Monstro, para tentar descontrair. Dessa forma, o “BBB” formado pelo trio ficou sem uma das letras. A produção mandou ele voltar para a posição correta.

Caio disparou: "Da próxima vez tem que por uma seta aqui para ficar para frente". Nesse momento, ele foi punido com -50 estalecas

Não sendo o suficiente, o fazendeiro se revoltou: "Vocês não colocam a direção e eu sou obrigado a saber? Se fosse Fiuk aqui eles não tinham tirado".

Com isso, a produção tirou do brother mais 100 estalecas. Com a situação pior, Caio tentou contornar:

"Eles não entendem, eu falo as coisas brincando. Não é para levar para o pé da letra, 'nós já está' numa situação lascada, e eu falo para divertir, e não é o que eu acho, é só brincadeira. Eu sei o que é, uma coisa a gente brincar, outra coisa é que as pessoas escutam. Desculpa aí produção, vocês estão certos, foi mal".

Mais tarde, o brother continuou desabafando sobre o assunto com os colegas. Confira: