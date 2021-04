Viih Tube revela quem irá indicar ao paredão no BBB21; veja

Depois de decidir que indicará Fiuk e Gilberto para o paredão desta semana, Viih Tube aguardou o pernambucano cumprir o castigo do monstro e chamou o brother para conversar na área externa esta noite no "BBB 21" (TV Globo).

A líder explicou que está abalada em ter que decidir dois brothers no domingo, mas deixou Gil avisado que ele é uma de suas indicações. Ela contou que ele não era sua única opção, mas tinha que tomar uma decisão.

"Você não era a minha única e primeira opção. Eu ainda estava pensando no que fazer. Não foi com você que eu não olhei, se você reparar, outras pessoas vieram me perguntar: 'você está mal'? Eu nunca tive problema com ninguém aqui dentro. Eu fiquei mal, chorei horrores. O pessoal lá fora deve estar achando que é drama, mas não é A sister disse que está avisando ele sobre a indicação para que ele possa estar preparado e consiga planejar seu jogo para não ir para a berlinda com alguém que ele gosta. Gilberto foi compreensivo e respondeu: "Só de você falar comigo me tira um peso. De ver você distante, eu estava preocupado com a minha tese".