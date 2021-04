Boninho tira sarro de Caio após cortar o pênis: ‘imaginem quanto pelo'

Boninho não deixou de tirar sarro de Caio após o brother se machucar durante a depilação íntima. O fazendeiro aproveitou que os brothers estavam na prova do líder para fazer a limpa nos pelos.

Caio acabou cortando o pênis ao se depilar usando shorts. “Tirei a lasca do pau”, disse ele para Fiuk.

Boninho então brincou: “A gente sabe que a gilete bateu um bolão com a barba do Gilberto, mas o Caio forçou”, escreveu, na imagem com os dizeres: “Atenção, Gillette não faz milagre nem vem com visão noturna”.

O diretor do reality acabou censurado no Instagram, que entendeu se tratar de conteúdo sexual, e comentou: “Gringo não entende que isso é só uma falta de noção e higiene. Imaginem quanto pelo no chão”, disse.