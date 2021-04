BBB21: Caio se machuca e arranca parte do pênis: 'Tá sangrando'

O fazendeiro acabou de machucando e contou para Fiuk o incidente: “Fui cortar um pouco de cabelo da virilha com a maquininha e arranquei uma lasca do couro do pau. Ficou branco e agora tá sangrando”, disse.

Logo após desistir da Prova do Líder, Caio decidiu aproveitar que a casa estava vazia e foi depilar a virilha com uma maquininha.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.