Boninho dá spoiler e anuncia última festa do líder no BBB21; veja vídeo https://t.co/IU93WAkUNV pic.twitter.com/TYyR45dstm

No vídeo, um dummy em desenho aparece balançando a cabeça, a voz de Boninho surge dando o recado aos fãs e seguidores do diretor.

Boninho, o Big Boss do BBB 21, usou as redes sociais, nesta quarta-feira (14) e deu spoiler sobre a próxima festa do líder. Ele avisou que hoje é a última festa do líder do reality. Caio é o líder da semana e terá uma festa agro.

