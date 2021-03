BBB21: Fiuk se irrita e Thaís dispara: 'não quero mais nada com você'

"Eles estão brincando, estão zoando, todo mundo sabe da verdade. Eu estou falando para você. Eu, Thaís, não quero mais nada com você aqui, a não ser sua amizade e e uns selinhos, às vezes. Mais nada", destacou a sister. Ela seguiu se justificando para Fiuk. "Tem problema disso? Eu não quero fazer casal. Eu não quero ficar com você. Eu não quero aqui", questionou.

Thaís pediu para que a Viih Tube não falasse mais com o brother sobre o assunto. "Parou! Deixa que eu resolvo. Eu não estou falando nada, Fiuk, meu Deus. Por favor, para de falar Viih Tube". A dentista aproveitou o momento e garantiu a Fiuk que não tem mais interesse nele. "Eu não sou iludida. Eu não quero mais nada com você. Mais nada", afirmou.

Fiuk ficou irritado com a Thaís durante a festa do BBB21, desta quarta-feira (10). Isso porque a sister forçou um selinho e depois disso, ele foi cobrado pela Viih Tube sobre relação com a dentista.

