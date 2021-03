Arthur se declara para Carla e sister responde: 'babaca'

Arthur finalmente tomou coragem e conversou com Carla Diaz no "BBB 2021" (TV Globo). O brother encontrou com a atriz no banheiro e abriu o coração, dizendo que estava apaixonado e que não queria ter sentido isso no programa. Eu, Arthur, não queria vim aqui falar, mas sei que fui um idiota. Sei o que tá acontecendo. Eu tenho vacilado. Não quero que você fale nada depois que eu falar. Não quero resposta. Eu vou sair daqui e vou embora. Você não tem compromisso. Dentre os últimos seis anos da minha vida, foi tudo bagunçado, e não imaginava que seria aqui dentro. Me alertaram pra não vir. Hoje, se eu tô assim, confesso que falei algumas coisas, falei que fiquei com ciúme do lance com com Fiuk porque é um cara que me quer fora daqui.

oje, o sentimento que eu tenho por você, eu não queria. Eu acho que o termo certo é que eu tô apaixonado. Não sei lidar com sentimento direito. Não é por mal, velho. O carinho que eu tenho por você... Mas, não sei lidar com as coisas boas pra mim. É isso. São seis anos assim e é a primeira vez assim, com tanta gente envolvida e mil coisas simultaneamente. Pra mim, é difícil me sentir um zero a esquerda por você não estar olhando na minha cara. Carla ficou ouvindo o brother sem demonstrar nenhuma reação, e confrontou: "Você que não tava olhando na minha cara, Arthur".. - Veja mais em.