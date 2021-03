Após DR, Carla e Arthur se beijam na festa do BBB21

Arthur teve DR com a atriz Carla Diaz e revelou que estaria apaixonado pela atriz Carla Diaz, no entanto, a conversa ficou mal resolvida e o brother decidiu ir atrás da atriz no quarto colorido.

"Cara, você quase me deu uma ombrada", reclamou. "Eu nem tenho altura pra isso, cara", rebateu Carla. Ele até tentou beijá-la, mas Carla virou o rosto. Em seguida, a atriz foi para a sala e o instrutor de crossfit correu atrás e eles acabaram se beijando.

Mas não demorou muito e Carla reclamou de Arthur. "Sai Arthur, eu tô com raiva de você. Sustenta suas gracinhas. Vai sair na terça, né? Nem para o paredão você vai". Ela continuou desabafando para o brother. "Eu tô com raiva de você. Eu tô no paredão e você nem falou comigo. Você foi babaca", declarou.

Incomodada com as investidas, Carla pediu para que Arthur parasse. "Para Arthur, semana que vem você se afasta de novo... Você foi ridículo comigo e não vai fazer comigo tudo de novo. Se você faz isso com suas garotinhas lá fora, não vai fazer comigo. Você não vai passar por mim e não nem olhar na minha cara".

"Eu faço o quê agora?", indagou o brother. "Me beija. Aí, a gente tá bêbado e vai se arrepender disso amanhã", avisou Carla.