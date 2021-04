Arthur, Camilla ou Pocah? Enquetes apertam e eliminação pode surpreender

O Big Brother Brasil 2021 promete ter um paredão bem disputado nesta terça-feira, 27, com resultado em suspense até os últimos instantes da votação oficial, que acontece no site do Gshow. As parciais das enquetes andam variando bastante e algumas sofreram uma mudança durante a noite de hoje.

Por volta das 20h50 (horário de Manaus), a parcial do UOL mostrou Arthur quase encostando em Camilla. A influencer ainda aparece liderando a tendência de eliminação, com 41,45%, mas o crossfiteiro não está fora de risco, com 41,40% das intenções de voto. Pocah é coadjuvante, com 17,14%.

Mais cedo na mesma enquete, Camilla estava com 41,78% das intenções de voto, seguida de Arthur com 39,44%.

No Notícias da TV, a parcial mostra Camilla com 37,91% dos votos, Pocah com 33,04% e Arthur com 29,05%.

Já na enquete do Portal do Holanda, 38% dos leitores prefeririam eliminar Arthur, seguido de 32% a Pocah e 28% a Camilla.

No perfil “Parciais da Mãe Dinah”, no Twitter, Arthur aparece com 40.45% dos votos, Camilla com 38,62% e Pocah com 20.92%.

As enquetes não possuem teor científico e a votação que tem efeito eliminatório ocorre no site do BBB no Gshow. A votação é encerrada durante o programa ao vivo, quando Tiago Leifert faz o anúncio.