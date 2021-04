Juliette conta como pegou Covid-19 e causa polêmica

No BBB 21 nesta terça-feira, Juliette contou a Camilla como contraiu a Covid-19 ao furar o isolamento social durante a pandemia, e a situação deu o que falar nas redes sociais. A paraibana começou contando que no início da pandemia, ficou isolada com a sua mãe, mas que depois passou a sair com amigos, e foi aí que contraiu o vírus.

"Arenguei [briguei] com uma amiga minha, ela tinha bebido e me estressei. Aí disse que ia embora e voltei sozinha para casa. Pronto, foi nesse dia que peguei [a Covid-19]", disse ela, acrescentando que todos que estiveram nessa reunião contraíram o novo coronavírus.

Camilla deu uma bronca de leve na sister e explicou que as saídas devem ser evitadas durante a pandemia, a não ser que seja para trabalho: "Se tivesse ficado quieta, né Juliette”. "Ou foi no aniversário do meu outro amigo. Mesmo assim, era um negócio que só tinha a gente", completou Juliette.

Pelo amor de Deus, não é direito SEU E DE MAIS NINGUÉM se colocar em risco pra ir em restaurante e balada. Se proteja para proteger quem realmente precisa sair. FIQUEM EM CASA #BBB21 pic.twitter.com/sJxvGI4KMA — Mapô (@mapodegalocha) April 27, 2021

"A questão é: não pode! Tem que ficar quieto em casa! Se puder, quem puder, fique em casa, quem pode trabalhar assim. A gente sabe que tem uma galera que precisa ir trabalhar [presencialmente], se não, vai passar fome", explicou Camilla. "A transmissão é justamente por isso. Às vezes, uma pessoa assintomática, que acha que não está com Covid, vai e passa", continuou.

Juliette reconheceu que não deveria ter saído e tentou se corrigir: "Por isso que, quando saía, eu ficava isolada. Você quer se colocar em risco? É um direito seu. Agora, também, você não pode botar ninguém em risco. Você é responsável apenas pela sua vida", disse.

A sister afirmou que quando começou a sair na pandemia, não ficou perto de familiares ou vizinhos: "Supermercado, eu ia de luva e máscara. Depois, parei de ir com as luvas porque disseram que não era legal. [Atendia] Minhas clientes com face shield".

No Twitter, internautas chegaram a comparar a atitude de Juliette com Sarah, que debochou da pandemia durante o BBB. Alguns fãs de Juliette defenderam a sister afirmando que ela reconheceu as atitudes erradas no momento da fala.