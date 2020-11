TRE restabelece liberdade de opinião e impõe derrota a Nicolau

“Não é cabível embaraçar a liberdade de opinião, pois se trata de fundamento essencial em sociedades democráticas, principio de segurança jurídica”, diz a desembargadora do TRE, Giselle Falcone Medina, ao conceder liminar a este colunista contra decisão do juiz Moacir Pereira Batista, que em tutela de urgência concedeu direito de resposta ao deputado Ricardo Nicolau.

Entendo que o Direito de Resposta deva ser concedido a qualquer pessoa citada em matéria jornalística, mesmo sem a chancela do Judiciário. Mas qual o fundamento da concessão do Direito de Resposta, aplicado pelo juiz neste caso? O de que as afirmações contidas no texto reproduzido abaixo eram ou são “negativas e sabidamente inverídicas”.

O juiz foi na mesma linha argumentativa dos advogados do candidato, deixando de ser a terceira parte no processo, a parte imparcial. Ao conceder a liminar, sem ouvir-nos, fazendo juízo de valor sobre o texto atacado - "Logo, as críticas tecidas desbordam o limite da liberdade de imprensa e da liberdade de expressão, garantidas constitucionalmente, mormente neste período de prélio eleitoral, partindo para o cunho negativo e inverídico a ser rechaçado pelo poder de polícia conferido a esta Justiça Especializada”- . o magistrado avançou perigosamente o degrau que separa o direito da injustiça.

"A crítica, ainda que ácida, não enseja o direito de resposta, ensina em sua decisão a desembargadora Giselle Falcone.

A desembargadora não reverteu apenas uma decisão açodada e apaixonada. Deixou uma lição: a de que, apesar dos tropeços que uma decisão injusta possa causar, não se pode perder a crença que injustiças possam ser corrigidas!

LEIA ABAIXO TEXTO ATACADO POR NICOLAU: