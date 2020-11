Candidatos assumem em Manaus que são corruptos, parte do eleitorado aplaude

Apesar do conceito dos políticos não ser bom, é pela politica que a sociedade é transformada, que direitos são estabelecidos, que as boas práticas da administração pública são ou não exercidas. E numa democracia quem define quais pessoas assumirão cargos públicos-eletivos é o cidadão. Se escolhe mal, os resultados não serão bons. Se escolhe bem, garante direitos, as políticas públicas fluem, os empregos aparecem, o transporte funciona, e a saúde não vira um caso de policia como agora.

Não são apenas os políticos ou parte deles que concorrem à Prefeitura de Manaus que não têm qualidade. É o eleitor que não tem noção de seu papel como agente transformador da sociedade.

A quatro dias do primeiro Turno da eleição já é sabido - por confissões feitas na TV, durante debate, quais candidatos deveriam estar sendo submetidos a acareação em uma delegacia de polícia ou respondendo a processos por se apropriarem de recursos da saúde.

Se o eleitor escolhe um deles, delinque como eles. Se um deles é eleito, é porque o eleitor deu-lhe credenciais pada continuar a delinquir.

A corrupção não está na natureza do politico, está na desinformação ou na má fé do eleitor.