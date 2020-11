David e Nicolau: um caso de polícia, mas polícia tem lado e o MP silencia

Quando ex-aliados que participaram do mesmo governo se acusam de terem se apropriado da coisa pública, assumem um crime. O que era boato de repente transforma-se em caso de polícia. Mas nada acontece: os órgãos de controle, especialmente o Ministério Público do Estado do Amazonas, silenciam. A delegacia de Combate a Corrupção, recentemente criada, ignora. Afinal, a ingerência politica na Deccor é total, fora que entre os que assumem ou revelam malfeitorias, de forma desprendida e acintosa, há um aliado, com chances de disputar o segundo turno da eleição em Manaus.

Malfeitorias não podem ser passaporte para um candidato disputar o cargo de prefeito. Ou tornar-se prefeito em eventual disputa no segundo turno.

Se não é um caso para prisão, ao menos os dois candidatos - David Almeida - acusado de superfaturar cirurgias e pagar muito mais caro por exames médicos - e Ricardo Nicolau, que teria pleiteado contratos não republicanos na saúde, ou corrido para o hospital de Campanha para fazer sua campanha política - segundo David - deveriam ao menos passar urgente por uma acareação. Os dois não podem estar mentindo.

Há muitas verdade no que disseram no Debate da TV Norte. O caso transcende a competência da Justiça Eleitoral. É caso de policia mesmo.