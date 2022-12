Silas Câmara está livre e sob proteção de anjos e demônios

O deputado Silas Câmara tem a proteção de anjos e demônios. Circula entre o inferno e o céu com desenvoltura. É um ser privilegiado na política, na religião, nas relações de poder. Faz parte de um grupo seleto de cidadãos de primeira classe, com privilégios que uma parte desassistida da população, desamparada e sem direitos não possui.

Um dia antes da prescrição da ação penal 864 no STF ele recebeu o socorro da Procuradoria Geral da República e assinou um acordo de não persecução penal, já fora do prazo, mas homologado em caráter excepcional pelo Ministro Luiz Roberto Barroso. O ministro alegou que “ o acordo, diante da iminência da prescrição do crime, se apresenta como via mais adequada para minimizar o prejuízo ao erário”. Na verdade, trata-se de um privilégio e o prejuízo não era ao erário, mas à imagem do Supremo.

Até o dia 10, quando a ação penal 864 foi levada a julgamento, Silas havia se tornado um dos poucos réus a responder pelo crime de peculato - a ter direito “a prescrição” do delito pelo qual era acusado. “A prescrição é um direito do réu”, segundo afirmou o ministro Ricardo Lewandoski, quando os ministros André Mendonça e Dias Toffoli pediram vista da ação (que prescrevia hoje, sexta-feira, 2 de dezembro), na qual Silas respondia pela prática de “rachadinha”, ou seja, se apropriava do salário de funcionários de seu gabinete.

Lewandoski, ao dizer que a prescrição era direito do réu já antevia o desfecho da ação penal - o arquivo.

Como ministro de uma Corte Superior, deveria saber que a prescrição só ocorre e se torna “um direito do réu” quando o Estado ( no caso o STF), é incompetente e empurra para além do prazo o julgamento, abrindo mão de um dever legal, de uma responsabilidade com as leis e com o sentido moral de sua conduta.

Silas é especialista em pular abismos que ele cava, barreiras que ele cria, fogueiras que ele acende. Mas ao contrário de outros mortais, conta com Deus, deuses e demônios.