O poder de fogo do governador Wilson Lima

Wilson Lima deu uma demonstração de força ao ingressar no União Brasil, levando com ele 48 prefeitos. Não importa aqui o que atraiu tanto prefeito do interior do Amazonas - 'se o pote de ouro sobre o qual está sentado' ou o 'carisma do governador' - mas a cisão que isso representou na base da oposição - seja do senador Eduardo Braga ou do ex-governador Amazonino Mendes. Importa, ainda, que foi montado um grupo muito forte que pode alterar o ritmo da campanha eleitoral.

As pesquisas futuras deverão revelar se a candidatura à reeleição do governador ganhou poder de fogo e se no embalo ele pode chegar na ponta, confirmando uma competitividade que era totalmente descartada a seis meses atrás.

Wilson, além da máquina, tem sabido explorar ( ou utilizar meios para) a indefinição na busca de um partido pelo seu principal adversário, o ex-governador Amazonino Mendes - que conversa com o PP, dos irmãos Lins e acena ao mesmo tempo para o Cidadania, um apêndice do PSDB. Nos dois casos, o ex-governador deve ter percebido, pela sua experiência, que há arapucas montadas e busca driblá-las.

Contra ele, o tempo, que corre muito rápido e a falta de outras opções.

A tática do governador Wilson Lima contra Amazonino, que lidera todas as pesquisas até aqui, é exatamente colocá-lo num funil e vencer a batalha antes das eleições.

Os próximos lances vão revelar ou não o poder de um experiente político, acostumado a essas batalhas, mas que nunca ficou numa posição na qual os partidos foram, quase todos,”chamados" a formar uma aliança contra ele e destruir sua reputação.