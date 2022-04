O lado escuro e molhado de Manaus

A cheia do Rio Negro está nas manchetes dos principais telejornais, assim como o lado escuro de Manaus, que agora ganha visibilidade e aparece como é: pobre e rejeitado pelo poder público. Uma grande favela obrigada a conviver com a água do rio que sobe de mansinho até o travesseiro da última cama improvisada.

O Rio Negro, generoso com a cidade o ano todo, não é vilão quando se aproxima dos casebres e suas águas batem como chicotes no assoalho improvisado em estacas. Chega para revelar um povo esquecido, que pisa em suas águas ou anda sobre pontes improvisadas.

O rio não quer ser vitrine. A vitrine são as pessoas que a TV mostra absurdamente alegres como se não enfrentassem uma tragédia pessoal. Mas ainda assim são pouco notadas.

São tão esquecidas que a arte de medir o vigor escandaloso do rio é motivo de estudos de burocratas com suas réguas medindo cada centímetro de sua notável subida, enquanto o povo - que o rio tenta tirar da escuridão do esquecimento, é ignorado.

O Rio Negro vai descer em algum momento, os xerifes vão continuar mandando, a liberdade continuará sendo restringida por toques de recolher impostos por um poder que não é o Estado que o rio quis despertar e continua dormindo. É o poder dominante, com suas regras, suas leis, seus tribunais. E que torna essa pobreza perene, pessoas submissas, enquanto espalha seus tentáculos pela politica.