O jogo eleitoral no Amazonas e os chutes fora do gol

O governador Wilson Lima deixou de ser o garoto inseguro que assumiu o governo há exatos 3 anos e meio, mas ao adotar um sistema de administração compartilhado com grupos de interesse e partidos políticos, parece não perceber que a máquina caminha para lados onde ele não se encontra.

Em ano eleitoral, esse modelo de administração - que não tem nada de democrático - é particularmente nocivo ao projeto de poder continuado perseguido pelo governador.

Ou Wilson interfere - e tempo há para isso - mudando esse modelo no qual poucos ganham e muitos perdem, inclusive ele mesmo - ou seu projeto de reeleição estará fadado ao fracasso.

Não custa lembrar ao governador que a prioridade dos partidos que o apoiam hoje e com os quais divide o governo - é eleger deputados federais e senador, pouco importando a chapa majoritária.

Há outros problemas extra-governo que Wilson precisa resolver. Um deles é a escolha do vice. Outro, a embrulhada na qual se meteu apoiando o candidato ao Senado, Alfredo Menezes, que chegou para dividir.

Em entrevista ao jornalista Jefferson Coronel, Menezes atacou o prefeito David Almeida, aliado do governador. Chegou inclusive a duvidar que Wilson aceite a indicação de um nome a vice pelo prefeito de Manaus.

A consequência dessa entrevista não poderia ser mais danosa: com a cizânia espalhada, é visível o abalo em uma relação prefeitura-governo que parecia consolidada.

Ignorar a importância do prefeito da cidade no processo eleitoral é não compreender como Manaus funciona e como a máquina da prefeitura é importante, com reflexo no asfalto e na iluminação pública - tudo o que o eleitor quer ver e está vendo.

A mexida no tabuleiro eleitoral provocada pela entrada do Senador Eduardo Braga(MDB) na disputa do governo é um problema a mais, provocado exatamente pelo braço que o governador estendeu a Alfredo Menezes, o que empurrou o senador Omar Aziz (PSD) para o lado de Braga, fomentando a aliança com Lula e a maioria dos partidos de esquerda.

Quer dizer, mudança radical no tabuleiro de jogo no qual o governador vinha ganhando. A permanecerem os indicativos mostrados em pesquisas, com Amazonino liderando a preferência do eleitorado, a disputa pela segunda vaga será voto a voto. Final incerto.