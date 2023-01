Lula precisa se despir de ambições pessoais e governar para os brasileiros

É louvável a preocupação do presidente Lula com os problemas econômicos dos países vizinhos e com os quais o Brasil mantém relações de amizade. Mas é cedo para assumir compromissos com o financiamento de obras bilionárias, via Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social.

Primeiro, Lula não aprendeu com os erros do passado, os calotes dos “governos amigos” e a onda de corrupção envolvendo empreiteiras também "amigas" que tocaram obras com recursos do banco na América Latina e na África.

Segundo, Lula parece ignorar que o dinheiro do BNDES pertence aos brasileiros. É o suor do trabalhador e dos empresários brasileiros, expropriados pelo governo, pois proveniente da arrecadação do PIS e do PASEP, da somatória de contas em atraso e de tributos pagos pelos contribuintes.

Para justificar a iniciativa pessoal de emprestar dinheiro a outros países, o presidente alegou que “o Brasil não pode se apequenar. Vai voltar a financiar projetos de engenharia para ajudar empresas brasileiras no exterior”.

Mas que empresas com know-how para atuar fora do País em área tão complexa, se não aquelas envolvidas no maior escândalo de corrupção nos dois primeiros governos de Lula ? Empresas cujos gestores confessaram existir um esquema de propina envolvendo o PT e até assinaram acordos com o Ministério Público para devolver os recursos roubados dos brasileiros?

Essa é a hora de Lula repensar de que lado está - do Brasil sofrido, mutilado e que precisa ser literalmente reconstruído, ou de si mesmo, do seu desejo pessoal de se tornar um líder latino-americano, mundialmente reconhecido.Vaidade e ambições pessoais à parte. O Brasil precisa de Lula governando para os brasileiros.