Exército deve agir para não ser acusado de cumplicidade com extremistas

A descoberta de uma bomba plantada por um bolsonarista no aeroporto de Brasília adiciona um grau maior de tensão no País a seis dias da posse do presidente eleito, Luiz Inácio da Lula da Silva. Não é correto qualificar todos os manifestantes que se postam em frente aos quartéis de terroristas, mas a permanência deles no entorno militar coloca o Exército na fronteira entre a tolerância e a cumplicidade.

Passou da hora de uma ação enérgica do Exército brasileiro. Primeiro, desfazendo as barracas montadas em torno dos quartéis. Segundo, se posicionando claramente sobre o seu compromisso com o País e seu papel de, entre outros, “salvaguardar os poderes constitucionais”.

O que está ocorrendo é exatamente o inverso. Ao tolerar os manifestantes, os comandantes militares passaram a impressão de apoiar seus atos, sem compreender que um dos pleitos - o fundamental - é a intervenção contra esses mesmos poderes que o Exército tem o dever legal de proteger.

A liberdade de expressão deve ser respeitada. O que não se pode nem se deve tolerar é a pregação do caos - como aliás foi a ideia por trás da tentativa de detonar um bomba no aeroporto de Brasília.

Se esse ato terrorista, sobejamente esclarecido pela policia e confirmado pelo extremista preso, não é suficiente para os comandantes militares agirem, então a democracia de fato está em perigo.

São legitimas manifestações contra governos, mas o governo contra o qual se protesta ainda nem iniciou.

É legitimo ocupar as ruas quando um governo erra e trai o povo, mas é preciso que esse governo de fato exista e o governo Lula só vai existir a partir de 1o de janeiro.

Lula precisa errar e errar feio para ser mandado embora. E o Brasil tem um histórico de presidentes que falharam com o povo e pegaram “o caminho da rua”. Collor em 1992, acusado de corrupção; Dilma em 2016, por improbidade. Mas afastamentos constitucionais, realizados (com apoio da sociedade civil) pelo Poder Legislativo.

Na marra, não dá. É conspiração. É atentado à democracia, que o Exército brasileiro não pode tolerar.

