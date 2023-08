Calor, mau humor e sexo no verão de Manaus

A temperatura tem atingido 37 graus, com sensação térmica de 49. Manaus sempre foi a cidade do Sol, mas este ano a coisa esquentou de tal forma que vem mudando o comportamento das pessoas. O humor despencou e a paciência sumiu, com reflexo na relação de vizinhos, amigos, pais e filhos. O trânsito ficou mais lento e mais violento, com motoristas apressados buzinando e ofendendo.

Os bares estão mais cheios, o que não resolve o problema do calor. Em casa, o namoro vira um drama. O homem culpa o ar-condicionado que barulha mais do que refrigera o ambiente, e a mulher, para desfrutar melhor do momento, exige velocidade, que se produz prazer, causa exaustão e suor.

-Mais rápido! Mais rápido! Não é apenas uma exigência a ser compartilhada, é a consumação do clímax, que não pode esperar pelo próximo inverno, quando a temperatura baixa e o ar-condicionado torna-se apenas uma coisa inútil na parede.

Mais rápido, então, apesar do calor. Ou essa corrida pode ser ganha por outro antes do inverno chegar....