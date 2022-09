Braga se aproxima de Amazonino e aposta no tudo ou nada

A disputa do segundo turno no Amazonas é ainda uma aposta no escuro ou no discernimento do eleitorado. Pelo menos é a conclusão tirada da pesquisa divulgada nesta sexta-feira pela empresa Perspectiva, onde o senador Eduardo Braga se mantém competitivo e cria uma zona de perigo para a então confortável posição inicial do ex-governador Amazonino Mendes. Braga aparece com 20,9% da preferência do eleitorado contra 24,8% de Amazonino, números muito próximos da margem de erro da pesquisa, que é de 2,5% para mais ou para menos. ( Veja abaixo na íntegra).

Então há um empate técnico ou próximo disso, o que é um cenário novo e inesperado, mas estimulou o senador Eduardo Braga a colocar centenas de cabos eleitorais nas ruas de Manaus a cata de votos. Está determinado a virar o jogo.

A surpresa está no crescimento do governador Wilson Lima que lidera com 29,8%. Se prevalecer esses números, a grande disputa vai ser pela segunda vaga. Braga é o candidato com grande rejeição do eleitorado de Manaus, inclusive no PT, mas rompeu algumas barreiras nas últimas semanas. É tinhoso, decidido e neste momento uma ameaça real ao ex-governador Amazonino Mendes.

