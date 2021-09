Bolsonaro não construiu crises sozinho. País precisa mudar

Cabe ao Congresso Nacional fazer as reformas necessárias, usar dos mecanismos que dispõe tanto para evitar que um presidente afoito ameace a democracia ou a Suprema Corte exorbite de suas funções constitucionais.

A crise política iniciada por Jair Bolsonaro, com ataques a ministros do Supremo Tribunal Federal, pode ter encerrado no dia 8 de setembro, com a aparente rendição do presidente. Crises são como guerras - um dia acabam e dão origem a um novo tempo, com as instituições renovadas.

Em uma democracia são rotineiras e inevitáveis. Fazem parte de um jogo de poder onde o ápice é um dos lados recuar. E foi exatamente o que ocorreu em 8 de setembro, quando Bolsonaro foi prensado nas mesócleses de Temer. Safou-se delas, na estranha carta ao povo brasileiro, mas não das armadilhas contidas no texto.

Mas se Bolsonaro foi o grande perdedor de uma batalha que aparentemente estava ganhando, ele abriu caminho para o debate sobre o papel das instituições. Se, como chefe do Executivo excedeu-se no uso do poder politico e na ofensiva contra o Congresso e o Supremo, é salutar a ideia de que é preciso um equilíbrio, que a balança atualmente pende para o Judiciário. Que tem mais peso, mais poder de ingerência, mais autoridade e seus integrantes estão longe de ser penalizados por eventuais excessos.

O Supremo precisa de uma reforma urgente. Não é um poder acima dos demais. Precisa ser contido pelas mesmas balizas que impedem que um presidente afronte o Congresso Nacional ou mesmo um ministro da Suprema Corte.

Cabe ao Congresso fazer as reformas necessárias, usar dos mecanismos que dispõe tanto para evitar que um presidente afoito ameace a democracia ou a Suprema Corte exorbite de suas funções constitucionais.

Quando o Regimento Interno do STF é colocado acima de regras constitucionais - como o de instalar inquéritos sem ouvir a Procuradoria Geral da República, indicar delegados e investigadores que vão se reportar ao ministro que vai analisar e julgar os envolvidos, é porque há falhas legais que precisam ser corrigidas.

Tramita no Congresso Nacional uma proposta de Emenda Constitucional do senador Plinio Valerio. (PSDB-Am), que fixa mandato de 8 anos para os ministros do STF. É preciso não colocar essa emenda na gaveta, porque é a forma de revitalizar o Supremo e fortalecer a democracia.

O Parlamento precisa sair da posição de mero coadjuvante e passar a ser o protagonista das transformações que a sociedade brasileira tanto anseia.