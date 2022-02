Assassinatos em Manaus explodiram em 2021: 1072 e podem crescer este ano

Reduzir esse tipo de violência é uma tarefa difícil, porque não são apenas grupos criminosos que matam: é o ódio de cada um, que transforma cidadãos pacíficos em assassinos a cada minuto, levados pelas intrigas, pela inveja, pelo desejo de poder e pelas traições conjugais. Ninguém está livre de atos extremos ...

Ao divulgar que o número de homicídios caiu 30 por cento em janeiro, a secretaria de Segurança do Amazonas utilizou de um parâmetro equivocado. Compara com os índices de dezembro, o maior do ano passado, com 106 assassinatos em Manaus. A relação deveria ter sido com janeiro do ano anterior, que foi de 51 mortes, número inferior ao de janeiro deste ano, quando foram registrados 74 homicídios.

Longe de questionar os esforços do governo para deter a onda de violência na cidade, ou os programas implementados para tornar” Manaus mais segura”, cabe uma análise mais apurada desses números.

Nada a festejar, se considerarmos que os assassinatos cresceram assustadoramente ano passado. Em 2019 somaram 839 e em 2020, 667. Os dados de 2021 não deixam de ser um indicativo de que a violência vem crescendo de forma exponencial: 1.072 crimes, a maioria deles ainda sob investigação e sem autores definidos.

Falta somar os assassinatos registrados no interior do Amazonas: 415 em 2021, o que eleva consideravelmente os registros de óbitos em consequência da matança sem trégua ocorrida ano passado em todo o Estado.

Reduzir esse tipo de violência é uma tarefa difícil, porque não são apenas grupos criminosos que matam: é o ódio de cada um, que transforma cidadãos pacíficos em assassinos a cada minuto, levados pela inveja, motivados pelas intrigas de quem aposta na derrota do outro, pelo desejo, por traições conjugais.

E ninguém está livre de atos extremos - seja como alvos ou agentes ativos, porque somos o que somos: vulneráveis, frágeis, inseguros…