Zélia Duncan oficializará união com Flávia Soares, ex-mulher de Jô Soares

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Zélia Duncan, 56, vai oficializar a união com Flávia Soares, 57, com quem namora há cinco anos. A cantora carioca deixou a casa que vivia na Urca há vinte anos para morar no apartamento da designer e artista plástica em São Paulo desde o início do isolamento social imposto pela pandemia do coronavírus, em março de 2020.

De acordo com o Extra, elas deram entrada nos papéis da união estável para formalizar o casamento. Para quem não fez a associação, Flávia é a Flavinha, que foi casada por 15 anos com Jô Soares, e era citada com frequência pelo apresentador no programa de entrevistas dele. Em janeiro, ela parabenizou o ex-marido pelo aniversário de 83 anos com uma postagem no Instagram.

Duncan usou o Twitter para ironizar e confirmar a informação. "Hoje saiu uma notícia, dizendo que vou casar... esse povo além de não ter o que fazer, fica dando notícia velha! Estou gargalhando aqui!", compartilhou na tarde deste sábado (24).

Em fevereiro, a cantora contou um pouco de sua rotina na capital paulista ao jornal O Globo. "Já estava pensando em morar em São Paulo, mas em casas separadas. Aí, Flávia disse: 'não quer ficar aqui?'. Ela, sempre adepta da privacidade, da individualidade... E continuou: 'nesses meses, pensei que não teria aguentado se você não estivesse aqui", contou Duncan, chorando, já dizendo que pensava em oficializar a união.

"Descobrimos na convivência o mistério do silêncio, de não dar valor às desavenças que aparecem. Quando a gente se desentende, dura dez minutos. Estou apaixonada há cinco anos. Ela também é escorpião, entendemos o tamanho do ferrão de cada uma. A gente tem as mesmas referências, morre de rir das mesmas piadas, da nossa idade... Digo a ela: 'sobrou para você o bagaço da laranja', brincou à publicação.