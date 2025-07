Veja seis peças para levar as crianças no fim de semana em São Paulo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A programação teatral de São Paulo para o fim de semana oferece múltiplas opções para quem quer explorar as salas de teatro da cidade. Entre os destaques, estão "O Mágico de Oz", dirigido pelo Billy Bond, no Vibra São Paulo, "A Bela e a Fera - O Musical" no Teatro B32 e "Adorável Vagabundo", uma homenagem a figuras como Charles Chaplin, Oscarito e Grande Otelo.

Veja a seguir seis peças infantis para aproveitar no fim de semana.

Adorável Vagabundo

Dir.: Roberto Gotts. Com: Andrea Cruz, Samya Peruchi e Alessandro Hypólito. Livre

Ao som de chorinho ao vivo, um carismático artista de rua transforma o cotidiano em momentos de magia e humor. Este espetáculo sem falas, que une gestos, expressões e música, presta uma homenagem a nomes como Charles Chaplin, Oscarito e Grande Otelo.

Casa Sincopada - r. Treze de Maio, 586, Bela Vista, região central. Sáb. (5), às 15h. Até 26/7. Grátis

A Bela e a Fera - O Musical

Direção: Billy Bond. Com: Paula Canterini, Diego Velloso e Renan Cuisse

O clássico ganha nova versão, com 23 atores, 100 figurinos, quatro cenários principais e efeitos especiais. A trama acompanha Bela, jovem curiosa e apaixonada por livros, que troca de lugar com o pai e vai parar no castelo da Fera. Lá, descobre que nem tudo é o que parece e encontra, entre sustos e surpresas, uma nova forma de ver o mundo.

Teatro B32- av. Brigadeiro Faria Lima, 3.732. 5 anos. Sáb. e dom., às 15h30. Estr.: 5/7. Até 31/8. Ingr.: a partir de R$ 160 (inteira) em Sympla

Festival Allegria

A terceira edição do festival reúne espetáculos infantis que mesclam teatro musical com circo. Com a programação dividida em dois espaços, um na região central e outro na oeste, opções como "No Varal" e "VerDe Perto, o Musical Ecológico" integram a agenda.

Centro Cultural Vila Itororó - r. Maestro Cardim, 60, Bela Vista, região central. Sáb. (5) e dom. (6), às 15h. Sáb. (12), às 12h. Grátis

Polo Cultural e Criativo Chácara do Jockey - r. Santa Crescência, 201 e 323, Ferreira, região oeste. Sáb. (26), às 11h e 16h. Dom. (27), às 11h, 12h, 13h, 15h e 16h. Grátis

O Mágico de Oz

Dir.: Billy Bond. Com: Paula Canterini, Diego Veloso e Ítalo Rodrigues. Livre

Para comemorar os 22 anos desde sua primeira montagem em São Paulo, o musical retorna para narrar a aventura de Dorothy e seu cachorro Totó. Uma tempestade os leva de sua fazenda no Kansas para o mundo de Oz, onde Dorothy busca um caminho de volta para casa e, ao longo da jornada, faz amizades surpreendentes.

Vibra São Paulo - av. das Nações Unidas, 17.955, Vila Almeida, região sul. Qua. (9), às 11h e 15h. Ingr.: a partir de R$ 39,60 (inteira), em Uhuu

Mágicos de Charlotte

Dir.: Juliana Sanches. Com: Niccole Lara, Adriano Tunes e Ana Lamana. Livre

O musical acompanha Charlotte, uma garotinha que ao perder seu dente de leite, ganha da Fada Belle um par de óculos mágicos. Com esse novo acessório, ela passa a enxergar o mundo como ele poderia ser: mais gentil, colorido e justo.

Sonho Encantado de Cordel, O Musical

Dir.: Thereza Falcão. Com: Aline Wirley, Igor Rickli e Giulie Oliveira. Livre

O musical intercala a biografia de Hans Christian Andersen com as histórias de seus contos de fadas, tudo ambientado no Nordeste brasileiro e enriquecido pela tradição da literatura de cordel.

Teatro Claro Mais SP - r. das Olimpíadas, 360, Vila Olímpia, região oeste. Sáb., às 11h30. Dom., às 11h30 e às 15h. Ingr.: a partir de R$ 39, em Uhuu