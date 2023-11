Veja os vencedores Prêmio Multishow 2023

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Prêmio Multishow 2023 é especial. Em sua 30ª edição, os primeiros minutos do evento transmitido ao vivo diretamente do Rio de Janeiro mostraram o que a premiação significa: Pedro Sampaio abriu o evento com o remix de diferentes sucessos da música brasileira, de "Boladona", com a própria Tati Quebra Barraco, a "Razões e Emoções", com o NX Zero, subindo ao palco se somando à playlist do DJ.

Com transmissão a partir das 22h pelo Multishow, o evento pode ser visto também pelo Globoplay e, a partir das 23h15, na TV Globo. A apresentação é da veterana Tatá Werneck acompanhada dos estreantes Tadeu Schmidt e Ludmilla.

O Prêmio Multishow é composto por 23 categorias, sendo 17 delas eleitas por um júri de 900 integrantes. Outros seis troféus - Clipe TVZ, Hit do Ano, Show do Ano, Voz do Ano e Categoria Brasil por meio de votação on-line - são escolhidos pelo público.

Para iniciar sua participação, Ludmilla pediu silêncio e cantou o hino nacional. A atitude foi uma resposta da cantora após sua performance da canção, no GP Brasil de Fórmula 1, ter dado problemas técnicos. Muitas pessoas acreditaram que a artista teria esquecido a letra.

Assim, após mais algumas brincadeiras do trio de apresentadores, a categoria de Funk do Ano foi anunciada por Valesca Popozuda e Tati Quebra Barrado: o prêmio foi entregue a "Tá Ok". A categoria de Hip-Hop do Ano foi a seguinte, emendada com uma performance de BK.

Sabrina Sato também entrou no palco cheio de animação, logo depois, para revelar o prêmio de Show do Ano, com "Numanice". Esta foi a primeira categoria de voto popular que teve o resultado divulgado na noite. Para aproveitar o embalo, o Soweto subiu no palco para cantar "Derê" e "Não Foi à Toa".

VEJA OS VENCEDORES DO PRÊMIO MULTISHOW 2023

FUNK DO ANO

"Tá OK" / DENNIS e Kevin O Chris

HIP-HOP DO ANO

"penumbra" / Djonga feat. Sarah Guedes e Rapaz do Dread

SHOW DO ANO

Ludmilla / NUMANICE 2023