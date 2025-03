Veja como chegar e o que levar ao Lollapalooza Brasil, que começa nesta sexta (28)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Entre sexta-feira (28) e domingo (30), o Lollapalooza Brasil chega à 12ª edição na capital paulista como um dos festivais mais aguardados do ano.

As atrações do primeiro dia incluem Olivia Rodrigo, dona dos hits "Driver's License" e "Bad Idea Right?", e a banda Rüfüs du Sol, com sets de eletrônica. Os brasileiros Jão e o quinteto Jovem Dionísio, autor de "Acorda Pedrinho", também se apresentam na data.

No sábado, a programação traz shows de Alanis Morissette, autora de "You Oughta Know", Tate McRae, cantora e dançarina que explodiu no TikTok, e Teddy Swins, rapper de "Lose Control". O encerramento fica por conta do canadense Shawn Mendes.

No domingo, há performances de bandas nacionais como Terno Rei, de indie-rock, e Sepultura, de heavy metal. As principais atrações do dia são Justin Timberlake, voz de "Can't Stop The Feeling", e Tool, banda conhecida por "8The Pot".

A seguir, conheça quais são as alternativas de transporte para chegar ao autódromo de Interlagos, que terá entrada e saída do público feita pelos portões A e G, abertos às 11h. Veja também quais objetos não podem ser levados por fãs aos shows.

PROGRAMAÇÃO

SEXTA(28)

**Palco Budweiser**

- 12h45 - 13h40 - Dead Fish

- 14h45 - 15h45 - Mc Kako

- 16h55 - 17h55 - girl In red

- 19h05 - 20h05 - Empire of the Sun

- 21h30 - 23h - Olivia Rodrigo

**Palco Samsung Galaxy**

- 12h - 12h45 - Vencedor do concurso "Temos Vagas 89FM"

- 13h40 - 14h40 - Juyè

- 15h50 - 16h50 - Inhaler

- 18h - 19h - Jão

- 20h10 - 21h25 - Rüfüs Du Sol

**Palco Mike's Ice**

- 12h45 - 13h40 - Pluma

- 14h45 - 15h45 - Jovem Dionísio

- 16h55 - 17h55 - White Denim

- 19h05 - 20h05 - Nessa Barrett

- 21h30 - 22h30 - Caribou

**Palco Perry's by Fiat**

- 12h - 12h45 - Paula Chalup

- 13h - 14h - Cashu

- 14h15 - 15h15 - L_cio

- 15h30 - 16h30 - Blancah

- 16h45 - 17h45 - Tropkillaz

- 18h - 19h - DJ GBR

- 19h15 - 20h15 - Disco Lines

- 20h30 - 21h30 - JPEGMafia

- 21h45 - 22h45 - James Hype

SÁBADO (29)

**Palco Budweiser**

- 12h45-13h40 - Zudizilla

- 14h45-15h45 - Drik Barbosa

- 16h55-17h55 - The Marías

- 19h05-20h05 - Tate McRae

- 21h45-23h15 - Shawn Mendes

**Palco Samsung Galaxy**

- 12h - 12h45 - Picanha de Chernobill

- 13h40 - 14h40 - Kamau

- 15h50 - 16h50 - Marina Lima

- 18h - 19h - Benson Boone

- 20h10 - 21h40 - Alanis Morissette

**Palco Mike's Ice**

- 12h45 - 13h40 - Tagua Tagua

- 14h45 - 15h45 - Sophia Chablau

- 16h55 - 17h55 - Artemas

- 19h05 - 20h05 - Wave to Earth

- 21h45 - 22h45 - Teddy Swims

**Palco Perry's by Fiat**

- 12h - 12h45 - Fatsync

- 12h45 - 13h45 - Etta

- 14h - 15h - Samhara

- 15h15 - 16h15 - Barja

- 16h30 - 17h30 - Bruno Martini

- 17h45 - 18h45 - Zerb

- 19h15 - 20h15 - Kasablanca

- 20h30 - 21h30 - San Holo

- 21h45 - 22h45 - Zedd

DOMINGO (30)

**Palco Budweiser**

- 12h40 - 13h30 - Sofia Freire

- 14h30 - 15h30 - Terno Rei

- 16h40 - 17h40 - Michael Kiwanuka

- 18h50 - 19h50 - Foster The People

- 21h30 - 23h - Justin Timberlake

**Palco Samsung Galaxy**

- 12h - 12h40 - Giovanna Moraes

- 13h30 - 14h25 - Clube Dezenove

- 15h35 - 16h35 - Neil Frances

- 17h45 - 18h45 - Parcels

- 19h55 - 21h25 - Tool

**Palco Mike's Ice**

- 12h40 - 13h30 - Charlotte Matou um Cara

- 14h30 - 15h30 - Marina Peralta

- 16h40 - 17h40 - Ca7riel & Paco Amoroso

- 18h50 - 19h50 - Bush

- 21h30 - 22h30 - Sepultura

**Palco Perry's by Fiat**

- 12h - 12h45 - Nana Kohat

- 13h - 13h45 - Due

- 14h - 15h - Agazero

- 15h15 - 16h15 - Any Mello

- 16h30 - 17h30 - Ruback

- 17h45 - 18h45 - Ashibah

- 19h15 - 20h15 - Barry Can't Swim

- 20h30 - 21h30 - Blond:ish

- 21h45 - 22h45 - Charlotte De Witte

AINDA DÁ PARA COMPRAR INGRESSOS?

Existem bilhetes à venda para cada dia de festival (R$ 1.050) e pacotes para duas datas (R$ 1.900) na plataforma Ticketmaster. Dá para comprar até quatro tíquetes, sendo um meia entrada.

COMO ATIVAR OS INGRESSOS DIGITAIS?

Neste ano, o Lollapalooza não terá pulseiras, já que os tíquetes foram disponibilizados de forma digital -até os comprados na bilheteria física. Para ter acesso ao ingresso digital, é preciso entrar na sua conta em ticketmaster.com.br, ir até a aba "Meus Pedidos" e indicar o e-mail da conta para qual você deseja enviar o tíquete no aplicativo Quentro.

Se esta for sua primeira vez no Quentro, você receberá um código no e-mail cadastrado. Ele deverá ser inserido para validar a sua identidade no aplicativo. Depois, basta abrir o Quentro e fazer o login com o mesmo e-mail. Os ingressos estarão lá.

É preciso ter o Quentro instalado no seu celular ao chegar no autódromo. Cada ingresso equivale a um QR code, que é atualizado constantemente. Capturas de tela ou impressões não funcionam.

COMO CHEGAR AO AUTÓDROMO?

O transporte para chegar ao Lollapalooza terá funcionamento 24 horas durante os três dias de evento. O deslocamento também poderá ser feito com ajuda de serviços de transporte por aplicativo, mas a organização afirma que haverá bloqueios nas vias próximas ao autódromo. Confira as opções de chegada por trem expresso, metrô e transfers oficiais.

**Metrô e ViaMobilidade**

O embarque e desembarque funciona normalmente em qualquer estação até a 0h. A partir desse horário, só será possível embarcar na estação Autódromo -localizada a cerca de 850 metros do evento-, cuja bilheteria funciona sem interrupção. Todas as demais linhas de metrô e trem terão funcionamento 24 horas para desembarque e integração.

**Trem expresso**

O evento contará com trens que partem da estação Pinheiros, conectada às linhas 4-Amarela e 9-Esmeralda. Os trens se deslocam sem paradas até a estação Autódromo. A viagem dura, em média, 30 minutos. Os bilhetes, que incluem ida e volta, custam R$ 30 e podem ser comprados pelo site da ViaMobilidade.

**Lolla Express**

O serviço de ônibus urbano comum tem saídas a cada 20 minutos, das 9h às 20h, e é vendido na plataforma Ingresse.com. Os tíquetes incluem ida e volta, variando entre R$ 30 e R$ 50, de acordo com o ponto de embarque. Existem três opções:

- Terminal Barra Funda (rua Aloysio Biondi, s/n); em percurso de 60 minutos

- Cruzamento da alameda Casa Branca com a praça Alexandre de Gusmão, próximo à avenida Paulista; em percurso de 40 minutos

- Pão de Açúcar Panamby (av. Major Sylvio de Magalhães Padilha,16.741); em percurso de 30 minutos

**Lolla Transfer**

A frota é composta por 65 ônibus executivos, que desembarcam dentro do autódromo. Há pontos de encontro no Hotel Intercity Anhembi (rua Marambaia, 357), Hotel Ibis Barra Funda (rua Eduardo Viana, s/n), E-Suites Congonhas (rua. Henrique Fausto Lancelotti, 6.333), Hotel Intercity Morumbi (rua Fernandes Moreira, 1.371), Hotel Intercontinental (alameda Santos, 1.123) e parque Ibirapuera (rua Manoel da Nóbrega, entre a rua Nabia Abdala Chohfi e a praça Gen. Estilac Leal).

Também é possível embarcar em Campinas, no Hotel Ibis (avenida Aquidabã, 440), em Santo André, no Hotel Bistrol (av. Industrial, 885), e em São Bernardo do Campo, no Hotel Ibis (praça Samuel Sabatini, 234).

O transfer custa R$ 190 por dia e contempla ida e volta. O pagamento pode ser feito com Pix ou cartão de crédito em até seis vezes.

ONDE ESTACIONAR?

Não há estacionamento oficial, mas existem opções nos arredores do autódromo, como o espaço do Sem Parar e Coopark, que fica a 400 metros da entrada do evento (pça. Automóvel Clube Paulista, 963). As reservas podem ser feitas pelo aplicativo Sem Parar (R$ 150).

Também é possível escolher entre os shoppings da região, como o Interlagos (av. Interlagos, 2.255) e o SP Market (av. das Nações Unidas, 22.540).

A QUE HORAS OS PORTÕES SERÃO ABERTOS?

A entrada e saída do público acontece pelos portões A e G. A abertura será às 11h, mas alguns fãs chegam antes disso. É permitido entrar no autódromo até às 22h30.

O QUE POSSO LEVAR?

Cada pessoa pode levar até cinco itens como óculos escuros, capa de chuva, protetor solar, chapéu ou boné, canga, mochila ou bolsa, alimentos industrializados lacrados, além de frutas cortadas e sanduíches acondicionados em embalagem transparente e não rígida. Lembre-se que é permitido levar uma garrafa de água, sem tampa, em material plástico flexível e transparente.

QUAIS SÃO OS ITENS PROIBIDOS?

- Garrafas rígidas, de qualquer gênero, tamanho ou material -exceto garrafas plásticas para consumo de água, desde que sem tampa.

- Embalagens rígidas e com tampa (exemplo: potes de plásticos do tipo "tupperware");

- Copos térmicos, de vidro ou metal;

- Latas;

- Capacetes;

- Armas de fogo ou armas brancas de qualquer tipo (facas, soco inglês, canivetes etc);

- Cadeiras/banquinhos;

- Guarda-chuvas;

- Objetos pontiagudos;

- Objetos perfurantes ou cortantes (tesoura, estiletes, pinças, cortadores de unha, saca-rolhas);

- Fogos de artifício, dispositivos explosivos, sinalizadores e aparatos incendiários de qualquer espécie;

- Objetos de vidro, plástico ou metal (perfumes, cosméticos, inclusive desodorantes de qualquer tipo, pasta ou escova de dente);

- Substâncias inflamáveis, corrosivas;

- Sprays de qualquer tipo, incluindo os bloqueadores solares em spray;

- Máquinas de incapacitação neuromuscular (tasers);

- Ponteiros de laser, luzes estroboscópicas ou outros dispositivos emissores de luz;

- Bebidas (em qualquer tipo de recipiente);

- Skate, bicicleta ou qualquer tipo de veículo motorizado ou não;

- Isopor, cooler ou qualquer tipo de utensílio para armazenagem;

- Bastão de selfie (extensor para tirar autorretrato);

- Câmeras fotográficas ou filmadoras profissionais ou com lente destacável;

- Objetos profissionais para captura de imagem e som, como por exemplo: máquinas fotográficas profissionais (lente intercambiável), equipamentos de filmagem profissionais drones ou outros objetos voadores;

- Itens que possam ser utilizados para marketing de emboscada;

- Substâncias venenosas e/ou tóxicas, incluindo drogas ilegais;

- Bandeiras ou cartazes contendo mensagens ou símbolos com divulgações comerciais ou referências a causas discriminatorias, ofensivas, homofóbicas, racistas ou xenófobas;

- Drones, também denominados vant (veículo aéreo não tripulado), rpa (remotely-piloted aircraft), aeronave remotamente pilotada e equipamentos similares;

- Alimentos que representem intuito de comercialização ou que possam representar riscos à segurança.

COMO SE PROTEGER DO CALOR?

A dica é ingerir bastante água para se manter hidratado, além de usar protetor solar, óculos de sol e chapéus ou bonés. Vale escolher roupas frescas e que não retenham muito calor. Na alimentação, prefira frutas, que podem ser cortadas e acondicionadas em embalagens de plástico, e refeições leves.

Lembre-se que é permitido levar uma garrafa de água, sem tampa, em material plástico flexível e transparente. Segundo a organização, haverá pontos de hidratação no autódromo e distribuição de squeezes.

E SE CHOVER?

Guarda-chuvas são barrados na entrada do festival. A alternativa é levar capas de chuva ou comprá-las nos arredores do autódromo. Mas, atenção: por lá, o preço pode ser salgado.

Botas ou galochas são opções para escapar dos alagamentos nas vias ao redor e da lama no local. Leve zip locks e bolsas impermeáveis para proteger documentos, dinheiro, ingressos, carregadores portáteis e celulares. Não se esqueça de levar um casaco.

POSSO ASSISTIR AOS SHOWS EM CASA?

A transmissão ao vivo acontece no Multishow, no Bis e no Globoplay, em todos os dias de festival: na sexta (28) e no sábado (29), a partir das 14h30, e no domingo (30), a partir das 14h15.