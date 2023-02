Valeria Valenssa, primeira Globeleza, diz que nunca se sentiu objetificada

A Globeleza gravou 12 vinhetas. Em 2000, se vestiu com aparatos que supostamente remetem a povos indígenas para comemorar os 500 anos de descobrimento do país.

"As pessoas nunca chegavam perto de mim para falar 'caramba, você é sexy'. Eu fazia todas as minhas apresentações e desfiles com o corpo pintado porque era como queriam me ver. Nunca escutei uma gracinha nem ninguém abusou de mim", afirma ela.

