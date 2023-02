Um mês após separação, Jesus Luz e Aline Campos são vistos em mesmo camarote no Carnaval do RJ

Além do ex-casal, várias celebridades foram vistas nos camarotes da Sapucaí, que recebe os desfiles do grupo de acesso nesta sexta-feira.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O DJ Jesus Luz e a modelo Aline Campos foram vistos, na noite desta sexta-feira (17), curtindo o mesmo camarote no Carnaval do Rio de Janeiro. Os dois não chegaram juntos ao local, conforme informações do site Terra. A situação chamou a atenção das redes sociais, já que o casal terminou o namoro em janeiro deste ano.

