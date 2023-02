Ex-BBB Thelminha diz que 'gastou o suficiente' para desfile na Mocidade

Thelminha confessa que não está assistindo ao BBB 23, mas que acompanha pelas redes sociais. Além disso, ela se solidariza com Bruno Gaga, que desistiu do programa nesta sexta-feira (17). "O BBB realmente é muito difícil e desafiador. Uma pena."

"Estou muito feliz com os convites. Já fui de tudo na Mocidade e, voltar depois da pandemia, me deixa muito alegre. O retorno é muito importante para a gente e para a nossa saúde mental", diz.

Após três anos de pandemia, a médica vai enfrentar uma verdadeira maratona na folia deste ano. Além de desfilar pela Mocidade, que atribui à entrada no reality show, ela também será a musa da Mangueira, no Carnaval carioca.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A médica e ganhadora do BBB 20, Thelma Assis, desfila pela Mocidade Alegre, no Carnaval de São Paulo, na noite de sábado (18) para domingo (19). Sem revelar valores, ela afirma que "investiu o suficiente para entregar uma fantasia merecedora" para sua escola de coração há 18 anos.

