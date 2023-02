'Gatilho total', diz Tiago Abravanel sobre desistência de Bruno Gaga do BBB 23

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator, cantor e ex-BBB Tiago Abravanel diz que a saída de Bruno Gaga do BBB 23 na sexta-feira (17) trouxe lembranças de sua passagem pelo programa. Ele também se solidariza e apoia a decisão do atendente de farmácia.

"Nossa, gatilho total", afirma ele à reportagem. Assim como o atendente de farmácia, no ano passado, Abravanel optou por apertar o botão de desistência do reality show e deixou a competição por decisão própria, não do público.

"Mas, graças a Deus, ele teve força para seguir a escolha [feita] por ele mesmo [para proteger a si mesmo], e não [seguir o que foi determinado] pelo jogo."

Presente no Camarote Bar Brahma do sambódromo do Anhembi, em São Paulo, na madrugada deste sábado (18), o artista ainda planeja ir ao Rio de Janeiro e a Salvador nos próximos dias para curtir o Carnaval.

"Tem o meu bloco aqui em São Paulo [o Bloco do Abrava]", conta ele. "Depois curto em Salvador, volto para São Paulo e vou para o Rio, no desfile das campeãs. Tem que ser a loucura toda."

A empolgação para os festejos é grande. "Depois da pandemia, a gente está com sede de Carnaval", completa.

Cercado por fãs a todo momento durante a sua passagem pelo camarote, Tiago Abravanel não conseguia dar um passo sem, antes, receber diversos elogios e pedidos de selfie. "É muito gostoso", contemporiza. "Para mim, isso é o reconhecimento do meu trabalho, da minha pessoa. Tudo o que eu consigo receber, eu agradeço."